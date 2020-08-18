В Совфеде рассказали о новых выплатах на детей 3-16 лет

Как сообщают РИА «Новости», на августовских выплатах официально крест не поставлен. Однако они зависят от согласования целого ряда министерств, а также от председателя правительства Михаила Мишустина.

По словам заместителя главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, при принятии решения необходимо дождаться Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Но последнее слово – за Министерством Финансов.

«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», – заявил Рязанский

Выплаты на детей 3-16 лет в размере 10000 рублей производились дважды – в первых числах июня и июля 2020 года. Их получили все семьи с детьми указанного возврата на основе обращения в ПФР или через gosuslugi.ru.