Компьютеры и серверы продолжают поступать в медучреждения Ленобласти

Сегодня уже 10 тысяч врачей Ленобласти (60%) могут передавать протоколы консультаций и получать результаты инструментальных исследований пациента в электронном виде, не покидая своего рабочего места.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, 230 поликлиник и 186 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к единой сети передачи данных Ленинградской области. Самые крупные поставки оборудования – для Всеволожского, Волховского, Тосненского и Токсовского районов.

Всего в 2020 году в медицинские организации региона будет поставлено 30 серверов, 4 169 персональных компьютеров, 1 135 принтеров, 63 ноутбука для передвижных комплексов и 208 единиц оборудования для подключения объектов здравоохранения к защищенной сети передачи данных. К концу года 22 медорганизации получат возможность обмениваться данными лабораторных исследований.

К 2021 году планируется внедрить медицинские информационные системы во всех медицинских организациях региона.

Напомним, что в поликлиники и больницы региона уже поступило 621 компьютер для рабочих мест врачей, 440 принтеров, 2 многофункциональных устройства, 7 серверов, 34 координатора ViPNet и 685 носителей сертификатов электронных подписей. 365 поликлиник и 130 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к единой сети передачи данных до конца года.

Отметим, что всем жителям региона уже доступны электронная запись на прием к врачу через единый портал госуслуг или ведомственный портал. На территории Ленобласти на базе центров «Мои документы» стали доступны услуги по оформлению и замене полиса ОМС. Теперь жители региона смогут выбрать страховую и подать заявление.