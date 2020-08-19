Для Кингисеппской больницы закупили оборудования почти на 30 млн рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницу поступили маммограф, рентгеновская установка и флюорографический аппарат.

Стоимость маммографа составляет 12,3 млн рублей, флюорографа — 6,6 млн рублей. На закупку рентген-установки из регионального бюджета направлено 8,5 млн рублей. Все оборудование начнет работать уже в ближайшее время.

За последние два года в Кингисеппской больнице значительно обновлен парк медицинского оборудования. Появились компьютерный томограф, а в детской поликлинике — современный рентген-аппарат, также в больнице появился газовый анализатор, новый аппарат УЗИ.

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Отметим, что всем жителям региона уже доступны электронная запись на прием к врачу через единый портал госуслуг или ведомственный портал. На территории Ленобласти на базе центров «Мои документы» стали доступны услуги по оформлению и замене полиса ОМС. Теперь жители региона смогут выбрать страховую и подать заявление.