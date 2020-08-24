Александр Дрозденко проинспектировал строительство ФОКа в Кировске

Губернатор Ленобласти осмотрел ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировске.

“Проект хороший. Я думаю, его надо тиражировать и на других территориях, где мы планируем строить ФОКи”, — отметил Александр Дрозденко.

На сегодняшний день выполнено порядка 30% строительных работ. Планируется, что ФОК будет введен в эксплуатацию в мае 2021 года. На его строительство из средств областного бюджета выделено 106 млн рублей.

В двухэтажном здание расположатся универсальный игровой зал с полем, залы хореографии, общей физической подготовки, для групповых занятий с элементами борьбы.

Ранее мы сообщали, что в сентябре этого года в Сланцах введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.