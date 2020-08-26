Гибель спасателя от удара током в Тихвине взята за контроль следователей

Молодой человек погиб во время тушения лесного пожара.

По информации ГУ МВД по Ленобласти, неизвестный сотрудник энергетической компании недобросовестно выполнил свою работу и допустил провисание оголённого кабеля. Позднее на этом месте тушили пожар и молодой спасатель задел кабель, после чего от удара тока скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», по факту гибели спасателя. Расследование дела продолжается.