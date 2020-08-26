В детском технопарке «Кванториум» в Кировске прошла летняя смена «Сберкампус»

В образовательном интенсиве, посвященном виртуальным мирам и математике, приняли участие 100 школьников Кировского района.

Участникам проекта во время пятидневной смены было предложено выбрать одно из трех направлений: «Маскот смены», «Идеальный класс» и «Математическое моделирование».

«Преимущество данной программы в том, что она необычная. Мы смешали два формата. Онлайн-формат — то пространство в социальных сетях, где дети проводят сейчас много времени. И непосредственно работа на площадке, где мы помогали детям «прокачивать» свои навыки soft-skills и hard-skills. Soft-skills — это навыки самопрезентации, самовыражения и командообразования. Это как раз то, чего очень не хватает в современной школе», — рассказала наставник «Сберкампуса» по направлению «Виртуальные миры» Валерия Акулова.

Сейчас многие дети, выразившие желание продолжить работу над проектами, занимаются с наставниками в Кванториуме индивидуально.

Напомним, что грант на проведение «Сберкампуса» по итогам конкурсного отбора, который проводил «Сбербанк» по всей России, получили оба ленинградских технопарка. Смена в «Кванториуме» во Всеволожске началась 24 августа. Резидентами кампуса стали 40 кванторианцев.

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Отметим, что кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Регион также планирует закупить еще два мобильных технопарка: на базе «Кванториума» в Сосновом Бору и Кировске. В 2020 году 47 регион получил из федерального бюджета субсидию на эти цели в объеме 16,9 млн рублей.

Напомним, что глава Ленобласти поручил правительству 47-го региона проработать реализацию проекта создания до 2024 года во всех населенных пунктах субъекта РФ с численностью жителей от 10 тыс. человек сети коворкинг-центров, цель которых – обеспечить молодежь современными возможностями для личностного и профессионального развития. До 2024 года ежегодный объем финансирования на эти цели составит 50 млн рублей.