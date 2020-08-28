Клинические испытания вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге запланированы в начале 2021 году

Медики «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» планируют клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге в начале 2021 года, сообщил журналистам и.о. директора ФГБУ Минздрава России Дмитрий Лиознов.
По словам медика, вакцина делается на векторе вируса гриппа.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.