Приозерск переходит на газ. Два разных мира оценил Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти в ходе рабочего визита в Приозерский район посетил новую газовую котельную, готовящуюся к пуску.

«Два разных мира: одна котельная и вторая! Молодцы, постарались!» — похвалил Александр Дрозденко.

Глава региона оценил готовность Приозерска к газификации, в частности, перевод объектов теплоснабжения на природный газ. Котельная построена на 99%, сейчас ожидается подведение газа — и она будет запущена в строй.

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти сегодня находится с рабочим визитом в Приозерском районе, где уже прогулялся по благоустроенной набережной Вуоксы в Лосево. Также глава Ленобласти проверил ход ремонта «Юности» в Приозерске.