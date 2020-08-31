Туроператоры: россияне боятся бронировать зимние туры

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил Ассоциации туроператоров России, что на эту зиму практически нет бронирований. Причина тому — опасения клиентов из-за слухов в новом карантине.

«Максимальная глубина продаж — месяц. Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы намечен на 20 сентября, — стопроцентный фейк», — приводятся слова генерального директора.

Управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов сообщил, что чаще всего туристы интересуются следующим вопросом: «Сможем ли мы выезжать после 20 сентября?».