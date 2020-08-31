Запуск развязки с КАД в Мурино, новые зараженные: главное в Ленобласти за 31 августа

Ленинградская область оказалась в лидерах среди российских регионов по обороту розничной торговли. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом, о запуске развязки с КАД в Мурино.

Розничная торговля

Ленинградская область стала одним из немногих российских регионов, где зафиксирован рост розничной торговли по итогам первого полугодия. Одна из причин такого успеха — «Ленинградский светофор», который применили в 47 регионе впервые в стране. Благодаря гибкому подходу к ситуации в каждом отдельном районе удалось разделить их на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны ограничений.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 31 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 32 зараженных коронавирусом. Всего в регионе выявлено 6811 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,2%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Память сотрудников ветслужбы увековечили

Глава Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады. Памятник военным ветеринарам выполнен в виде верстового столба и воздвигнут на 14 км Дороги жизни в поселке Романовка на месте, где в годы войны располагался один из передвижных ветеринарных лазаретов. В честь открытия памятника участникам родным военных ветеринаров подарили экземпляры выпущенной в честь 75-летия Победы книги об истории военной ветеринарии 47 региона.

Развязка с КАД в Мурино

Объект практически готов к запуску, остаются только ремонтные работы на Кольцевой автодороге координируемые Упрдор «Северо-Запад». В начале сентября в Западном Мурино будет открыта новая развязка с КАД стоимостью 800 млн рублей. Отмечается, что запуск движения это не полное введение в эксплуатацию объекта.

Встреча с медведем

Петербуржец Павел Кожа во время сбора ягод в Кутузовском Приозерского района встретил медведя. Пользователей удивило самообладание, которое проявил мужчина. Сам он описал это следующим образом: в десяти метрах от себя мужчина услышал треск, повернулся и обомлел. Встреча с косолапым попала на видео.

Пуск реактора ЛАЭС

Одно из главных событий в российской атомной энергетике последних лет произошло на Ленинградской АЭС-2, где успешно состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока №2. В соответствии с программой физического пуска, специалисты далее проведут целый ряд экспериментов — также при работе реактора на мощности менее 1%. Эти исследования необходимы для подтверждения надёжности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.