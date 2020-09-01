Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 1 сентября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 25,6 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 860 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 18,1 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 3 691 166 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 3 910 901 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 6 211 796 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 1 сентября, число заразившихся коронавирусом составляло 995319 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.