«ФосАгро» продолжает инвестиции в экологию и социальные сферы Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года.

«Компания «ФосАгро» пришла в регион со своими социальными программами по поддержке медицины и образования, культуры и спорта, корпоративной жилищной программой. Совсем скоро в Волхове появится новый современный завод , созданный с применением наилучших доступных технологий и с максимальным учетом экологической безопасности», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Соглашение действует до конца 2021 года и может быть пролонгировано по согласованию сторон. Более 800 млн рублей, в соответствии с соглашением, направят в 2020 году в сферу финансирования природоохранных мероприятий, на программы повышения промышленной безопасности и охраны труда — более 163 млн рублей.

«Мы высоко ценим сложившуюся атмосферу постоянного конструктивного диалога с руководством Ленинградской области. Все работы реализуются в соответствии с планом, идем даже с небольшим опережением», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Напомним, что в 2017 году в ходе экономического форума в Петербурге Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве в сфере дополнительного образования, профориентации, а также содействия жилищному строительству. Также в Волхове возводят Храм по инициативе и на средства компании «ФосАгро».