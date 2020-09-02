Семья года, благоустройство городов и новые зараженные: главное в Ленобласти за 2 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 2 сентября.

Семья из Тосно победила во Всероссийском конкурсе “Семья года”

Александр и Анна Кацель одержали победу в номинации “Многодетная семья”, в семье воспитывается шестеро детей. Отец большого семейства работает учителем в школе №1 города Тосно. Анна — талантливый парикмахер-стилист.

Благоустройство городов

Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога, Сясьстрой стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они выиграли 300 млн руб. на благоустройство.

Школьника наградили за спасение одноклассницы

В Новосельской школе школьнику Илье Каулио из Горбунков вручили нагрудный знак “Горячее сердце”. Отважный поступок он совершил в феврале 2019 года — спас провалившуюся под лед одноклассницу.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 877. Выздоровели — 4 633, умерли — 80.

Проезд в метро Петербурга может подорожать

Разовый проезд в петербургском метро может подорожать до 62 рублей, а в наземном транспорте — до 55. При этом стоимость поездки по билетам длительного пользования вырастет на 8%. Также рассматривается еще один вариант повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга.

Обыски в управляющей компании в Мурино

В УК “Наш Дом” проводят обыски – компанию попыталась захватить управление многоквартирными домами в Мурино. Фирма представила протокол собрания собственников. Это позволяет им выставлять счета на оплату коммунальных платежей. Теперь «Наш Дом» призывает платить им, а квитанции «Коммуналсервис-Мурино» игнорировать.