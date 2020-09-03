Рифа и Актюба из Ленобласти стали звездами «Белых ночей»

Больше 70 самых молочных коров России соревновались сегодня за звание чемпионки на конкурсе «Белые ночи»

«Ленобласть — самый прогрессивный, самый передовой регион, показывающий самые высокие достижения в племенной работе. Я хочу отметить, что сегодня дальнейшее развитие животноводства России без племенной работы на таком высоком уровне, как она поставлена в Ленинградской области, невозможно», — подчеркнул Дмитрий Бутусов, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ.

В Ленинградской области действует 62 племенных хозяйства, свыше 87 % коров в регионе — племенные. Результат — Ленобласть входит в топ-10 по производительности молока в России с показателем в 8608 кг в год.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, молоко с цифровой защитой от подделки презентовали в Гатчине Ленобласти. Проверить продукцию можно с помощью qr-кода. А на Всероссийском молочном форуме племенной завод «Гражданский» из Приозерского района занял первое место в номинации «За качество сырого молока».