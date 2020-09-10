Фамильные деревья в Новоселье и заключение о соответствии дома на Шоссе: главное в Ленобласти за 10 сентября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Дрозденко обсудил с жителями Кингисеппского района планы по развитию территории

Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кингисеппский район пообщался с местными жителями и ответил на вопросы относительно планов развития территории. А также анонсировал окончание реставрации Екатерининского собора в мае 2021 года.

У 75 семей Аннинского поселения появились фамильные деревья в Новоселье

В парке у храма Серафима Саровского в поселке Новоселье Ломоносовского района высадили аллею из 75 лип. Так у 75 семей появились свои фамильные деревья. Акция посвящена 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Одно дерево – один год.

В Мурино достроили проблемный дом на Шоссе в Лаврики

В северной части Мурино достроили проблемный дом на 38 квартир на Шоссе в Лаврики, 42. Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии. Дом достраивала компания, привлеченная правительством региона. Общая площадь четырехэтажного здания составила более 3 тыс. кв. м. Застройщик — жилищно-строительный кооператив ЖСК «Лаврики 42».

Новый бассейн в Ивангороде введут в эксплуатацию до 15 октября

В Ивангороде готовится ко вводу в эксплуатацию бассейн, пропускная способность которого составляет 480 человек в сутки. Общая площадь здания — 4 тыс. кв. метров, там же разместился и малый бассейн. Сейчас рабочие выполняют тестирование инженерных систем, после чего будет получено разрешение на ввод. Открытие произойдет не позднее 15 октября, однако строительство начали еще в 2006 году.

Жителям Выборгского района вручили государственные и региональные награды

В Выборге наградили местных жителей в честь празднования Дня работника культуры. Александр Дрозденко выступил с приветственным словом, поблагодарив представителей различных сфер деятельности за добросовестный, плодотворный труд и личный вклад в развитие региона.

Предприятие из Гатчины подарило медикам региона 14 700 тестов на антитела к коронавирусу

Наборы реагентов будут переданы в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу и Медсанчасть №38 в Сосновом Бору. Это экспресс-тесты, результат по которым становится известен уже через 10 минут.