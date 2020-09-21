Кинокомиссия, новый микроскоп в онкодиспансере и кадровые изменения в Выборгском районе: главное в Ленобласти за 21 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 21 сентября.

В Ленобласти появится кинокомиссия

Задача такой комиссии заключается в оказании помощи в согласованиях: доступ к объектам, организация съемок на территории Ленобласти. До конца года должны разработать соответствующее положение о создании комиссии, куда войдут представители правительства, агентства стратегических инициатив, ассоциации продюсеров кино и тв.

Кадровые изменения в Выборгском районе

Комитет финансов Выборгского района возглавил Константин Паничев. Известно, что с 2019 года он был заместителем начальника планово-экономического отдела предприятия сферы теплоснабжения.

Также в администрации Выборгского района ожидаются первые увольнения после многомиллионного хищения. В ближайшее время, пока по неподтвержденной информации, из комитета финансов администрации Выборгского района могут быть уволены два высокопоставленных сотрудника. Следующими могут стать заместители главы.

Экс-депутата, расстрелявшего лодку с людьми, выпустили из СИЗО

Суд не стал продлевать арест бывшему муниципальному депутата Илье Русинову, открывшему огонь по семье в лодке в Приозерском районе. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. До 20 октября он должен будет находиться по месту своего проживания в Петербурге.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших — 7 621, при этом полностью выздоровело 4963 человека.

Новый микроскоп установили в онкодиспансере в Кузьмолово

Микроскоп OPMI Vario 700 для восстановления тончайших сосудов и нервов установлен на базе Ленинградского онкодиспансера в Кузьмолово. Его стоимость 13,8 млн рублей. Микроскоп закуплен в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».