Достройка еще одного долгостроя, северное сияние и посадка леса: главное в Ленобласти за 24 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 24 сентября.

ЖК “Карат” в Кингисеппе достроят

Проблемный дом на пр.Карла Маркса, 53, по договоренности, достигнутой главой региона Александром Дрозденко, завершит Группа компаний ПИК. Рабочие уже вышли на строительную площадку, срок — около 9 месяцев. В ЖК «Карат» заключено 344 договора долевого участия.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 57 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших – 7 789. Выздоровело – 5 040. Умерло – 98 человек. Более подробный список населенных пунктов, где нашли зараженных, по ссылке.

В Ленобласти высадят 800 гектаров леса

“Газпром” посадит в Ленобласти около 800 гектаров лесов вместо тех, которые были вырублены в ходе возведения корпоративных объектов. Электронный аукцион уже объявлен. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

С обочин дорог вывезли более 6 тысяч кубометров мусора

Основная масса свалок зафиксирована вблизи магистралей, ведущих в сторону коттеджных, дачных и садоводческих массивов. “Лидерами” по мусору в полосе отвода стали Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский и Тихвинский районы. Меньше всего нелегальных свалок зафиксировано на дорогах Подпорожского, Волховского и Лужского районов.

В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние

Жители Ленобласти и Петербурга минувшей ночью, 24 сентября, стали свидетелями редкого небесного явления. Бело-желто-синие тона над головой наблюдали в деревне Ириновка во Всеволожском районе, на острове Котлин и в других районах города и области.

Тихвинская ДЮСШ получили новое спортивное оборудование

ДЮСШ «Богатырь» в Тихвине получила в безвозмездное пользование оборудование для тестирования норм «ГТО». Всего из государственной в муниципальную собственность предоставлено 54 позиции ─ гимнастические скамьи, мишени, в том числе ─ для тестирования инвалидов, уличные тренажеры, брусья воркаут, шведские стенки, турники, велотренажеры, стол для настольного тенниса и многое другое.

Граффити в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге введут временный мораторий на закрашивание граффити — до 1 февраля 2021 года. Ожидается, что за это время будет принят закон о легализации стрит-арта.

А в поселке Лебяжье на глухой стене панельного дома №5 на улице Пляжной художники рисуют огромное граффити с лебедями. Идея украсить стену пришла главе администрации Лебяженского поселения Сергею Ушакову. Он предложил воплотить задумку в жизнь команде из сосновоборской студии “Горгона”, те согласились.