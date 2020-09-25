Число заразившихся COVID в Санкт-Петербурге превысило 41,5 тыс, выздоровели 28,2 тыс человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 41,5 тысячи, при этом выздоровели более 28,2 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 41 574 случая заражения COVID-19. Скончались 2839 человек. Выздоровело 28 251 человек», — говорится в сообщении.

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За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 25 701 человек. Под медицинским наблюдением находится 492 человека, из них 4 — в обсерваторе, 488 — контактные.