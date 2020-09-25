Итоги встречи Дрозденко с Лукашенко, рекордный урожай зерновых и велопробег: главное в Ленобласти за 25 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 25 сентября.

Рекордный урожай зерновых

В 2020 году аграрии Ленобласти собрали 163 тонны зерновых, что на 25 тыс. тонн больше зерна, чем в прошлом году. Средняя урожайность — 40,6 ц/га. Сейчас зерно проходит доработку — сушку и очистку.

Проверка системы оповещения

2 октября 2020 года с 11.00 до 13.00 в Ленобласти будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Жителей и гостей Ленобласти просят отнестись к проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 60 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших – 7 849. Выздоровело – 5 463. Более подробный список населенных пунктов, где нашли зараженных, по ссылке.

В отношении главы Ломоносовского района начали проверку

Администрация губернатора и правительство Ленобласти в ближайшие дни проверят достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и имуществе Сергея Годова. Решение связано с задержанием замглавы администрации Ломоносовского района Александра Куксенко, его подозревают в мошенничестве на контрактах.

В Кировском районе захоронили останков советских солдат

На воинском мемориале «Новая Малукса» захоронили останки 442 советских воинов. Поисковикам удалось опознать имена семерых человек по сохранившимся медальонам и Медали «За боевые заслуги».

Итоги встречи Александра Дрозденко с Александром Лукашенко

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко новые проекты экономического сотрудничества. Итоги встречи по ссылке.