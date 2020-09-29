Штрафы выписаны: операция «Мусоровоз» прошла в Ленобласти

По результатам выявлено 17 нарушений при транспортировке отходов. Чаще всего перевозчики привлекались к ответственности за отсутствие паспортов на опасные отходы.

Более ста автотранспортных средств проверили на дорогах Бокситогорского, Гатчинского, Всеволожского, Киришского, Волосовского, Волховского, Тосненского районов инспекторы государственного экологического надзора совместно с сотрудниками прокуратуры Ленинградской области и ДПС.

«Во время проверок локация мобильных постов постоянно менялась, чтобы «сарафанное радио» недобросовестных перевозчиков не помогло им избежать ответственности», — комментирует председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Валерий Татаров.

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Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.