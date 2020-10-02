Для социальных предпринимателей Ленобласти разработают франшизу

«Упаковать» свой продукт в франшизу и подготовить все необходимые документы предпринимателям помогут в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Акселерационная программа Центра инноваций социальной сферы, структурного подразделения Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, стартовала в конце сентября и рассчитана на 2,5 месяца. Таким образом, успешные проекты Ленинградской области получат тиражирование.

По итогам полученных заявок на участие от предпринимателей области, были отобраны пять проектов в таких сферах как: дошкольное образование, дополнительное образование, физическая культура и спорт, услуги в области медицины и здравоохранения, услуги в области культуры, туризма и развития территорий.

Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. Также напомним, что в Ленобласти работает программа «Социальная ипотека» — это возможность уже сегодня получить до 5 млн рублей на выкуп помещения всего под 2,1% годовых.

Вам будет интересно Пройти бесплатное обучение и получить КЭП за старания приглашают предпринимателей Ленобласти Обучение цифровым инструментам для своего бизнеса включает теоретическую и практическую части. Вместе с дипломом «ученики» бесплатно получат квалифицированную электронную подпись... 29.09.2020 329

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал «Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга», который позволяет субъектам малого и среднего бизнеса Ленобласти получить поручительство до 15 млн рублей по упрощенной форме, а именно: в ускоренном режиме (в течении 3-х рабочих дней), без повторного андеррайтинга и с минимальным пакетом документов.