Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 3 октября

Согласно данным оперативного штаба на 3 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 79 человек.
Всего в регионе зафиксировано 8405 заболевших, полностью выздоровело при этом 5209 человек (62%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волосовский район
- Лисино (+2);
Волховский район
- Волхов (+1);
- Новая Ладога (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+10);
- Кудрово (+4);
- Янино-1 (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- д. Старая (+2);
- Романовка (+1);
- Корнево (+1);
- Аро (+1);
- Рахья (+1);
- Заневка (+1);
- СНТ Родничковое (+2);
Выборгский район
- Выборг (+3);
- Гаврилово (+1);
- Семиозерье (+2);
- Овсово (+1);
- Песочное (+1);
- Приветнинское (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+8);
- пгт Тайцы (+1);
- пгт. Вырица (+1);
- Батово (+1);
- Коммунар (+1);
- Большие Колпаны (+1);
- Семрино (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+2);
- Ивангород (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Отрадное (+2);
- Приладожский (+1);
Ломоносовский район
- Русско-Высоцкое (+1);
- Аннино (+1);
- Ропша (+1);
- Пикколово (+1);
Лужский район
- Луга (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+4);
Сланцевский район
- Сланцы (+4);
Тихвинский район
- Тихвин (+2);
Тосненский район
- Никольское (+1);
- Ушаки (+1).
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
- «Зелена» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и Сосновый Бор.