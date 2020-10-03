Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 3 октября

Согласно данным оперативного штаба на 3 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 79 человек.

Всего в регионе зафиксировано 8405 заболевших, полностью выздоровело при этом 5209 человек (62%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

Лисино (+2);

Волховский район

Волхов (+1);

Новая Ладога (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+10);

Кудрово (+4);

Янино-1 (+1);

пгт. им. Морозова (+1);

д. Старая (+2);

Романовка (+1);

Корнево (+1);

Аро (+1);

Рахья (+1);

Заневка (+1);

СНТ Родничковое (+2);

Выборгский район

Выборг (+3);

Гаврилово (+1);

Семиозерье (+2);

Овсово (+1);

Песочное (+1);

Приветнинское (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+8);

пгт Тайцы (+1);

пгт. Вырица (+1);

Батово (+1);

Коммунар (+1);

Большие Колпаны (+1);

Семрино (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+2);

Ивангород (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Кировск (+1);

Отрадное (+2);

Приладожский (+1);

Ломоносовский район

Русско-Высоцкое (+1);

Аннино (+1);

Ропша (+1);

Пикколово (+1);

Лужский район

Луга (+1);

Приозерский район

Приозерск (+4);

Сланцевский район

Сланцы (+4);

Тихвинский район

Тихвин (+2);

Тосненский район

Никольское (+1);

Ушаки (+1).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом: