Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 3 октября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 3 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 79 человек.

Всего в регионе зафиксировано 8405 заболевших, полностью выздоровело при этом 5209 человек (62%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

  • Лисино (+2);

Волховский район

  • Волхов (+1);
  • Новая Ладога (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+10);
  • Кудрово (+4);
  • Янино-1 (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • д. Старая (+2);
  • Романовка (+1);
  • Корнево (+1);
  • Аро (+1);
  • Рахья (+1);
  • Заневка (+1);
  • СНТ Родничковое (+2);

Выборгский район

  • Выборг (+3);
  • Гаврилово (+1);
  • Семиозерье (+2);
  • Овсово (+1);
  • Песочное (+1);
  • Приветнинское (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+8);
  • пгт Тайцы (+1);
  • пгт. Вырица (+1);
  • Батово (+1);
  • Коммунар (+1);
  • Большие Колпаны (+1);
  • Семрино (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+2);
  • Ивангород (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Отрадное (+2);
  • Приладожский (+1);

Ломоносовский район

  • Русско-Высоцкое (+1);
  • Аннино (+1);
  • Ропша (+1);
  • Пикколово (+1);

Лужский район

  • Луга (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+4);

Сланцевский район

  • Сланцы (+4);

Тихвинский район

  • Тихвин (+2);

Тосненский район

  • Никольское (+1);
  • Ушаки (+1).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
  • «Зелена» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и Сосновый Бор.