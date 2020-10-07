«Бетонку» в Выборгском районе приведут в порядок за 187 млн рублей

Ремонт десятикилометрового участка дороги «Магистральная» планируется завершить до конца октября.

Дорожники укладывают три слоя прочного асфальтобетона, вместо привычных двух на региональной дороге «Магистральная», которая является продолжением трассы А-120 «Северное полукольцо». Между выравнивающими слоями также прокладывается специальная армирующая георешетка из полимеров: закрепляя плиты, она не даёт им разрушаться при нагрузке. Решётка также пропитывается горячим битумом и выравнивается легкими катками.

Верхний слой полотна будет уложен по технологии объемного проектирования, когда асфальтобетонная смесь подбирается исходя из климатических условий и нагрузок.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».