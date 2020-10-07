ВТБ примет участие в реализации проекта обращения с отходами в Ленобласти и Петербурге

ВТБ — давний финансовый партнер в наиболее значимых инфраструктурных проектах Петербурга и Ленобласти: строительство нового аэропорта “Пулково”, скоростная автомагистраль между Москвой и Петербургом и многое другое.

Ранее ivbg.ru писал, что Александр Беглов, Александр Дрозденко, президент–председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, генеральный директор ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук подписали Соглашение о намерениях совместного решения вопроса обращения и переработки отходов на территории двух регионов.

“Группа ВТБ в своей работе придерживаются принципов экологической ответственности. <…> Переработка отходов — особенно актуальное сейчас, социально значимое направление работы. Уверен, что наше сотрудничество обеспечит проекту финансовую устойчивость, доступ к передовым технологиям и соблюдение самых высоких экологических стандартов“, — отметил Андрей Костин.

Напомним, что в рамках соглашения до конца 2020 года будет создано акционерное общество, которое займется разработкой единой для Петербурга и Ленобласти концепции обращения с отходами. Участие двух регионов в новой организации будет равноправным.