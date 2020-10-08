Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 8 октября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 36,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 27,4 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 6 835 655 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 5 002 357 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 7 776 224 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 8 октября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 248 619 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.