Подробности: погибший на трассе «Вологда – Тихвин» пешеход шатко брел по середине дороги

Как сообщал ivbg.ru, 8 октября около 23:05 на 381 километре автодороги «Вологда – Тихвин» в Бокситогорском районе Ленинградской области под колесами Skoda Superb умер пешеход.

Иномарка под управлением 34-летнего водителя вне зоны пешеходного перехода сбила мужчину. На вид ему было около 40 лет.

По уточненным данным, ныне погибший нетвердо шел по середине дороги. Неоднократно создавал аварийные ситуации, несколько раз чуть не попал под колеса автомобилей. Предположительно, он был нетрезв.