В Выборге на набережной хотят «омолодить» ивы

В Выборге на набережной Салакка-Лахти планируют обновить старые ивы, чтобы в будущем избежать возможных аварийных ситуаций.

Специалисты регулярно проводят плановые работы по обрезке деревьев, удалению аварийных и посадке новых. Четыре года назад на участке набережной от Ленинградского проспекта до Центрального рынка омолодили шаровидные ивы и липы.

Корням деревьев не хватает питания и ветки сохнут, в результате чего стволы не держатся и при сильном ветре могут упасть либо на пешеходную зону, либо на ограждение набережной. Специалисты постараются сохранить «зеленую архитектуру» посредством щадящей обрезки части стволов, сообщает газета «Выборг».

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