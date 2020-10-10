В Ленобласти выявлен очаг коронавируса

В Ленинградской области, согласно данным оперативного штаба на 10 октября, за последние сутки зафиксировано 96 зараженных коронавирусом.

При этом выявлен новый очаг заболевания коронавирусом. Он находится в строительном городке под Киришами, где заразиться успели 23 работника-вахтовика. У заболевших симптомы не проявлялись, тем не менее, за ними ведется постоянное медицинское наблюдение, сообщает Online47.

Состояние пациентов стабильное. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти в «красной» зоне разрешили развлечения. Речь идет о парках развлечений, которые теперь могут работать только на улице. При этом в «красной» зоне вводится ограничение на заполняемость до 12 человек для детских центров и игровых комнат, но не более 1 человека на 4 кв.м. Соблюдение масочного режима обязательно. Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: