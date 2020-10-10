Гинцбург назвал сроки отказа от масок после вакцинации от коронавируса

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что россияне смогут отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса только через три недели после введения второго компонента препарата.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — пояснил он.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области в «красной» зоне разрешили развлечения. Речь идет о парках развлечений, которые теперь могут работать только на улице. При этом в «красной» зоне вводится ограничение на заполняемость до 12 человек для детских центров и игровых комнат, но не более 1 человека на 4 кв.м. Соблюдение масочного режима обязательно.