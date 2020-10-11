В Гатчине полицейские ищут 12-летнего школьника

Сегодня ночью, 11 октября, в полицию обратилась 41-летняя жительница Гатчины. Она заявила о пропаже 12-летнего сына.

По словам женщины, ребенок ушел из квартиры на проспекте 25-го Октября накануне утром и не вернулся, передает 47news.

Подросток ростом около 160 см. Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие брюки и черные кроссовки. С собой у него может быть черно-серый рюкзак. Мальчик — брюнет с азиатскими чертами лица, смуглолицый.

Ведется розыск.

Ранее ivbg.ru писал, что спасатели Ленобласти нашли и вывели из леса двух заблудившихся девушек. Двух девушек спасатели нашли в лесном массиве около озера Ястребиное. Их передали родственникам.