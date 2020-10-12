Мужчина решил заступиться за сына и расстрелял обидчика в Гатчинском районе

Накануне утром, 11 октября, полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из травматического пистолета в Гатчинском районе.

По словам потерпевшего, он отдыхал у частного дома в СНТ «Малахит-5» вместе с друзьями. Внезапно появился неизвестный, который избил его, после чего несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Вскоре агрессор был задержан на участке у СНТ «София» массива «Новинка». Им оказался 47-летний заместитель гендиректора одного из строительных предприятий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что агрессор пытался заступиться за сына. Потерпевший достал газовый баллончик и распылил его содержимое в воздух во время ссоры с 17-летним подростком. Пары попали юноше в лицо.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что жительницу Первомайского избил и ограбил сожитель. Внезапно произошла ссора, в ходе которой собутыльник схватил кастрюлю и избил женщину.