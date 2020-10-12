Пожароопасный сезон официально завершился в Ленобласти

Устойчивая дождливая погода и понижение среднесуточной температуры стали причинами завершения лесных пожаров.

Всего по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Ленобласти в 2020 голу на землях лесного было обнаружено и ликвидировано 264 лесных пожара на площади 90,4 га. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,3 га. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем жителей и гостей региона.

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Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.