Подросток жестоко порезал петербуржца осколком бутылки

В дежурную часть полиции Петербурга 11 октября через службу «112» сообщили о нападении на 19-летнего молодого человека в центре города.
Нападение произошло возле дома № 1 на Большой Конюшенной улице. Потерпевшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали ножевое ранение шеи с повреждением сосудов, острую кровопотерю, геморрагический шок.
По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток. Задержанный нигде не учится и не работает. Предполагаемое оружие – осколок бутылки.
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