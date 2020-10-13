Россияне в сентябре впервые с апреля стали брать меньше новых потребкредитов – ОКБ

Количество выданных кредитов наличными в России в сентябре снизилось на 5% по сравнению с августом текущего года и на 13% — по сравнению с сентябрём 2019 года, до 1,34 миллиона кредитов, говорится в сообщении Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

«По предварительным данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), банки в сентябре выдали 1,34 миллиона кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи снизились на 5%, по сравнению с сентябрём 2019 года — на 13%», — говорится в сообщении.

Банки России на фоне пандемии коронавируса в апреле резко сократили выдачу потребкредитов — тогда они упали на 55% в месячном выражении, до 0,67 миллиона ссуд. Однако уже в мае начался восстановительный рост, который продолжался четыре месяца.

«Ежемесячный восстановительный рост выдач кредитов наличными, который наблюдался после первой волны коронавируса, прекратился в сентябре», — отмечает ОКБ.

Сокращение кредитования по сравнению с августом наблюдалось практически везде, кроме Краснодарского и Приморского краёв (+1% и +2% соответственно). В Москве выдачи сократились на 2%, в Московской области – на 3%, а в Санкт-Петербурге – на 1%.

Всего за третий квартал банки выдали 4 миллиона кредитов наличными — на 12% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. За 9 месяцев выдачи составили 10,6 миллиона кредитов, снизившись на 13% в годовом выражении.

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