Вспышка COVID-19 произошла в новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов

Вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения, сообщает региональный оперативный штаб.

«В Новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. Всего инфекцией заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения. Практически у всех заболевание протекает в бессимптомной форме, два пациента направлены в инфекционную больницу с подозрением на внебольничную пневмонию», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.