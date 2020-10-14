Ключ от домофона и банковскую карту самостоятельно вживила себе в руку 22-летняя жительница Санкт-Петербурга. Об этом девушка под никнеймом Hallu сообщила в Twitter.
Капсулы с чипами из биостекла имеют длину 14 мм. Их практические невозможно повредить, но если это случится, компоненты растворятся в теле. Сами чипы читается с расстояния 2-3 см.
Петербурженка сообщила, что избавиться от чипов можно за 15 минут. Но она этого делать не собираются. Они не мешают девушке жить. Кроме того, она любит технологии и автоматизации.
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