Петербурженка самостоятельно вживила в руку ключ от домофона и банковскую карту

Автор: Сергей Агутин
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Ключ от домофона и банковскую карту самостоятельно вживила себе в руку 22-летняя жительница Санкт-Петербурга. Об этом девушка под никнеймом Hallu сообщила в Twitter.

Петербурженка
Фото: twitter.com/Halluart

Капсулы с чипами из биостекла имеют длину 14 мм. Их практические невозможно повредить, но если это случится, компоненты растворятся в теле. Сами чипы читается с расстояния 2-3 см.

Петербурженка сообщила, что избавиться от чипов можно за 15 минут. Но она этого делать не собираются. Они не мешают девушке жить. Кроме того, она любит технологии и автоматизации.

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