Гравийные дороги Ленинградской области обеспылят

Обеспыливание дорог произведут с помощью холодной регенерации, что окончательно решит вопрос с образованием пыли после проезда транспорта.

Технологию холодной регенерации уже применяют при ремонте участка дороги Комсомольское — Приозерск рядом с посёлком Бородинское. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» здесь обновляется почти 30 километров от Боровинки через Михалево до Козлово.

Суть холодной регенерации (ресайклинга) заключается в тщательном смешивании старых слоев дорожной одежды с добавлением цемента и битумной эмульсии. В итоге получается асфальтогранулобетонная смесь, которая затем разравнивается и уплотняется. Итогом применения такой технологии становится твёрдое покрытие.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».