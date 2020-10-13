«Грунтовку» на Выборг заасфальтируют

Трёхкилометровый участок дороги Комсомольское — Приозерск будет заменен на асфальтобетонный.

Государственный контракт на проведение капремонта заключил «Ленавтодор». Помимо асфальтирования предусматривается также устройство новых водопропускных труб в основании дороги. Расчетный срок строительства — около двух лет.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».