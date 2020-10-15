Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума от комплекса «Игора Драйв»

После жалоб жителей Приозерского района на шум от гоночного комплекса “Игора Драйв” Роспотребнадзор провел внеплановую проверку и не выявил никаких нарушений санитарных и гигиенических норм.

Специалисты во время проведения автоспортивных соревнований сделали замеры уровня акустического воздействия в нескольких населенных пунктах и садоводствах, из которых поступили жалобы жителей. Но экспертиза не выявила нарушений и подтвердила соответствие уровня шума всем законодательным нормам. Роспотребнадзор прекратил проверку по результатам замеров и на основании заключения экспертов.

Генеральный директор «Игоры Драйв» Ян Полек отметил, что еще на этапе строительства комплекса проектная документация прошла необходимые согласования на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.