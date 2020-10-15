Санкт-Петербург намерен тестировать новые туристические продукты на китайских туристах

Массовость китайского турпотока и любознательность самих туристов из КНР позволяет предлагать им первым совершенно новые туристические продукты и маршруты, в том числе, и для того, что бы оценить, насколько они будут потом востребованы на международном туристическом рынке вообще, заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Выступая в рамках панельной дискуссии «Въездной туризм из КНР: социально-экономический эффект для России», он выразил мнение, что «китайского туризма» как такового не существует, но есть особенности китайских туристов, так же как есть они, например, у финских.

«Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый. С вызовом резкого взрыва китайского туризма столкнулись практически все страны мира, от Крайнего севера Европы до экзотических островов. Китай – это огромная страна и она даёт огромные туристские потоки. Туристы из Китая абсолютно все разные. Сильная сторона китайского туризма заключается в том, что он массовый. Китай остаётся для всех других стран донором туристических потоков и лидером по их росту. Так, по крайней мере, было до пандемии», — сказал глава туристического ведомства северной столицы.

Корнеев пояснил, что китайские туристы очень любознательные, что очень хорошо для тех, кто формирует новый турпродукт по России и пытается выводить на его международные рынки.

«Практически все предложения по России при правильной их подаче положительно воспринимаются гостями из КНР – от северного сияния в Мурманской области до промышленного туризма, который для многих пока еще экзотичен. Это даёт возможность выводить новые туристические предложения и программы на международный рынок именно через китайских туристов», — прокомментировал ситуацию он.

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Представитель туриндустрии пообещал, что подобную стратегию будут осуществлять в Петербурге и на Северо-Западе России, предлагая китайским партнёрам новые маршруты и объекты.