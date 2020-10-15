Поселения Ленобласти продолжают получать субсидии на строительство контейнерных площадок

В общей сложности в 2020 году в рамках выделенной субсидии запланировано строительство более 1000 контейнерных площадок

Самую крупную субсидию — 3 млн рублей получит Осьминское сельское поселение Лужского района. Также средства для организации централизованных контейнерных площадок будут доведены до Щегловского, Пудомягского, Вистинского, Сосновского и Плодовского поселений.

В 2020 году субсидии уже получили 59 поселений Ленобласти. Однако в результате экономии, полученной в ходе конкурсных процедур на строительство контейнерных площадок, высвободились 12 млн рублей. Эти деньги «достались» еще шести поселениям.

Как уже ранее писал ivbg.ru, правительство Ленобласти ежегодно в течении трех лет будет выделять субсидии муниципалитетам на новые контейнерные площадки. В 2019 году было установлено 837 контейнерных площадок в 46 населенных пунктах региона. Наибольшее число — 216 площадок установлено в Волосовском районе, на втором месте Кингисеппский район (104 площадки), на третьем — Лужский (97 площадок).

Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.