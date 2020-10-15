Матч «Динамо-ЛО» с «Белогорьем» отменен из-за COVID-19  

Домашний матч волейбольного клуба «Динамо-ЛО» против «Белогорья» отменен из-за вспышки COVID-19 в белгородской команде.

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Матч должен был состояться 17 октября в рамках 5-го тура Суперлиги. Его перенесут по просьбе представителей клуба «Белогорье». Игроки и сотрудники команды помещены на карантин. О времени и месте матча объявят позднее.

Это не первый случай заболевания COVID-19 в рамках команды в отечественном волейболе. На карантине находятся АСК и «Нефтяник». Отменены несколько матчей «Заречье-Одинцово».