Порезанную ножом девушку нашли в общежитии в Петербурге

В общежитии Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации на Штурманской улице 14 октября нашли порезанную ножом 18-летнюю студентку.

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Девушку нашли в одной из комнат общежития на втором этаже в бессознательном состоянии. Ее тело рассмотрели через замочную скважину закрытой двери. Когда дверь вскрыли, в помещении пахло перцовым газом, а окно было открыто.

Личность пострадавшей установлена – ей оказалась жительница Минеральных вод. Врачи диагностировали у девушки порезы на руках, шее и животе. Она госпитализирована в Городскую больницу № 26.