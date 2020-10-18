В Ленобласти за сутки выявили 102 зараженных коронавирусом — данные на 18 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 18 октября.

Всего в регионе зафиксировано 9848 заболевших, при этом полностью выздоровело 5545 человек (56,3%).

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса, зафиксировано 185 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 5 377 человек.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее эксперты рассказали о неэффективности закрытия выезда из Петербурга в борьбе с коронавирусом. По мнению вирусолога, генетика, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сейчас тотальные меры в борьбе с коронавирусом неэффективны — он проник во все регионы, поэтому перекрытие внутренних границ бесполезно.