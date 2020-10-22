Петербург попал в число матерящихся городов-лидеров

Согласно данным исследования Digital-агентства «Интериум», в 2020 году в топ-10 российских «матерящихся» городов попали мегаполисы и крупные населенные пункты.

Эксперты анализировали ненормативную лексику среди пользователей социальных сетей. Лидером рейтинга стал город Дно. В некоторых городах, например, в Анапе, Мурманске и Ростове-на-Дону поток брани вырос на 66%. Это может быть связано с финансовыми трудностями и пандемией.

В тройке лидеров также оказались Москва и Краснодар. Санкт-Петербург расположился на пятом месте. Общее количество бранных слов за год в соцсетях увеличилось почти вдвое, на 91.

Ранее Петербург занял пятое место в рейтинге городов мира по росту цен на жилье. Причиной тому сниженные процентные ставки по ипотеке и нестабильный курс валют. Вслед за ценами первичного рынка повышается и стоимость квартир на вторичном рынке.