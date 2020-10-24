Интервью Александра Дрозденко и новые зараженные: главное в Ленобласти за 24 октября

В Ленинградской области открыли новый мемориал павшим красноармейцам, появилась информация о новых зараженных коронавирусом. Александр Дрозденко дал большое интервью, в котором ответил на самые острые вопросы.

Новый мемориал

В Подборовье Выборгского района открыли новый мемориал на могиле красноармейцев, павших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В братской могиле в послевоенные годы захоронили 32 погибших солдата. На мемориальных досках увековечили имена 40 человек.

На сегодняшний день в ходе архивной работы определены 570 фамилий красноармейцев 43-й стрелковой дивизии, погибших здесь в марте 1940 года, и 123-й стрелковой дивизии, погибших в июне-августе 1941 года в ходе оборонительных боев на Карельском перешейке.

Рост цен на продукты

Эксперты предупредили россиян о росте цен на продукты к Новому году. Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что в ближайшее время россиян ждет увеличение цен на макароны. Также эксперт отметил, что произойдет рост цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу — это приведет к подорожанию мяса и молока.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько, в свою очередь, сообщил о возможном повышении цен на рыбу и рыбные продукты, поскольку производителям проще продавать рыбу за границу, минуя складские и логистические проблемы.

Газоснабжение в Лодейном Поле

В Лодейном Поле продолжают восстанавливать газоснабжение, однако уже удалось вернуть голубое топливо в порядка 700 квартир и сотню частных домов. Теперь рабочим предстоит устранить неполадки у еще около 5200 абонентов.

Авария произошла вчера, 23 октября. Сети были повреждены во время земляных работ, которые проводила компания ООО «Тимбер-Холдинг». Накануне газ перекрыли для жителей квартир и домов в северной части города. Удалось восстановить работу шести котельных. Полностью восстановить газоснабжение планируют сегодня, 24 октября.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 128 человек. Всего в регионе зафиксировано 10530 зараженных, при этом полностью выздоровело 5750 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Интервью Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью телеканалу ЛенТВ24 ответил на самые острые вопросы и рассказал, в каком направлении регион будет двигаться в ближайшие пять лет.

В том числе глава региона прокомментировал дело о многомиллионных хищениях из бюджета Выборгского района. Александр Дрозденко подчеркнул, что его интересуют точные суммы, которые были украдены, как происходило хищение, и кто за это ответит, а также есть ли способ вернуть похищенное. Произошедшее является поводом для обновления администрации Выборгского района.

Енотовидная собака поселилась в «Велесе»

Сотрудники центра «Велес» в Рапполово Всеволожского района выхаживают попавшую в аварию енотовидную собаку. После случившегося она спряталась на заправке. Речь идет о молодом самце, которому нет года. Кличку ему еще не дали. Животное находится в удовлетворительном состоянии, у него хороший аппетит.

Решено было переместить его в уличную клетку, потому что иначе, если он перелиняет из зимней шерсти в «домашнюю», придется его до весны содержать в вольере в помещении.