Строительство новых соцобъектов и кадровые перестановки: главное в Ленобласти за 26 октября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 26 октября.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки зафиксированы 127 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших – 10 782. Выздоровело – 5827 человек. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения, по ссылке.

На сегодняшний день в медучреждениях Ленобласти всего находится 423 человека с внебольничной пневмонией и 371 — с подтвержденным коронавирусом. Добавляется, что из 419 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты только 43.

Назначен временно исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района

В ближайшее время состоится конкурс на замещение должности главы администрации Выборгского района. А до подведения итогов временно исполнять обязанности главы администрации будет Ильдар Гилязов. Уже завтра он сложит полномочия депутата Законодательного собрания Ленобласти и сразу же вступит в должность.

Глава администрации Светогорска подал в отставку

Глава администрации Светогорска Выборгского района Сергей Давыдов 26 октября подал в совет депутатов заявление об увольнении по собственному желанию. Глава муниципального образования «Светогорское городское поселение» Ирина Иванова подписала соответствующее распоряжение. Исполняющим обязанности стал замглавы администрации Андрей Ренжин.

Строительство новых социальных объектов

До конца года в Ленобласти планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. На строительство соцобъектов в 2020 году выделено 7,7 млрд рублей.

Найдена гильза от пули киллера, убившего Петрова

Снайпер выстрелил в Петрова с противоположного берега реки Великая. Пуля попала в подмышку и прошла навылет, через сердце. Гильза от патрона калибра 7,62 мм найдена на берегу 25 октября. Такой патрон используется в модернизированном автомате Калашникова и снайперской винтовке Драгунова.

Два детских сада полностью закрыли на карантин

Закрытыми на карантин также остаются 24 группы в других дошкольных учреждениях. В школах нет закрытых на карантин классов — начались каникулы. Пока ученики отдыхают, все областные школы продезинфицируют.

Эпидемии ОРВИ и гриппа в регионе нет

На сегодняшний день случаи лабораторно подтвержденного гриппа в Ленобласти не зарегистрированы. Во многом этому способствовала уже традиционная прививочная кампания. В этом году прививку от гриппа сделали 493 581 человек — 26,3% населения области.