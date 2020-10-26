Глава администрации Светогорска Сергей Давыдов подал в отставку

Глава администрации Светогорска Выборгского района Ленинградской области Сергей Давыдов 26 октября подал в совет депутатов заявление об увольнении по собственному желанию.

Вам будет интересно Стали известны подробности задержания главы администрации Выборгского района Сегодня утром, 17 октября, по подозрению в мошенничестве задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Следствие считает, что подозреваемый не позднее... 17.10.2020 447

Глава муниципального образования «Светогорское городское поселение» Ирина Иванова подписала соответствующее распоряжение. Исполняющим обязанности стал замглавы администрации Андрей Ренжин.

По действующему законодательству, должен быть объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы администрации МО «Светогорское городское поселение».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов задержан по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб бюджету на сумму свыше 700 миллионов рублей.