Масочный режим и осенняя смена в лагерях: главное в Ленобласти за 27 октября

В Ленинградской области, как и в остальных российских регионах, вводится всеобщий масочный режим. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом, стартовала осенняя смена в детских лагерях.
Новая поликлиника
В Мурино в следующем году стартует строительство пятиэтажной поликлиники общей площадью – 6,4 тыс. кв.м на 600 посещений в смену. Поликлиника должна появиться в районе Западного Мурино Всеволожского района, на землях САОЗТ «Ручьи». В учреждении будет работать около 400 специалистов, в том числе в хирургическом блоке с центром амбулаторной хирургии, стоматологическом отделении и на посту «скорой помощи».
Новые зараженные
В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 129 человек. Всего в регионе зафиксировано 10911 зараженных, при этом полностью выздоровели 5860 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Всеобщий масочный режим
В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, с 28 октября предписано всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках. Местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек.
Условие для жесткого карантина
В Ленобласти придется вводить жесткий карантин в том случае, если более двух тысяч коек будут заняты пациентами с COVID-19 и пневмонией. Такое условие назвал Александр Дрозденко.
Он отметил, что в “красной зоне” жесткие ограничения введут, если будут заняты от 1 000 до 1 600 коек. Никаких тотальных ограничений не будет при менее 1 000 занятых коек. Напомним, всего в Ленобласти развернуто 1275 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободны 476.
Осенняя смена в детских лагерях
26 детских лагерей, расположенных на территории Ленобласти, открыли свои двери для школьников. Более 750 человек приняли шесть государственных лагерей (Маяк, Орион, Восток, Березняки и Россонь). Также на территории региона сейчас работает 15 частных организаций отдыха и оздоровления и пять государственных, находящихся в ведении Петербурга.
Оздоровительные лагеря и санатории соответствуют всем нормам безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подготовка к сменам велась заблаговременно, перед заездом детей каждое учреждение получило соответствующее заключение.
Масштабное благоустройство
Администрация Кировска объявила конкурс на выполнение второго этапа масштабных работ по благоустройству площади «Центральная». Общая стоимость всех работ — 26 млн рублей.
Планируется, что в 2021 году в ходе второго этапа благоустройства будут уложены тротуарная плитка, рулонные газоны, установлены скамейки, урны и освещение, заасфальтирована прилегающая территория.