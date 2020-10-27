Масочный режим и осенняя смена в лагерях: главное в Ленобласти за 27 октября

В Ленинградской области, как и в остальных российских регионах, вводится всеобщий масочный режим. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом, стартовала осенняя смена в детских лагерях.

Новая поликлиника

В Мурино в следующем году стартует строительство пятиэтажной поликлиники общей площадью – 6,4 тыс. кв.м на 600 посещений в смену. Поликлиника должна появиться в районе Западного Мурино Всеволожского района, на землях САОЗТ «Ручьи». В учреждении будет работать около 400 специалистов, в том числе в хирургическом блоке с центром амбулаторной хирургии, стоматологическом отделении и на посту «скорой помощи».

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 129 человек. Всего в регионе зафиксировано 10911 зараженных, при этом полностью выздоровели 5860 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.



Всеобщий масочный режим

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, с 28 октября предписано всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках. Местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек.

Условие для жесткого карантина

В Ленобласти придется вводить жесткий карантин в том случае, если более двух тысяч коек будут заняты пациентами с COVID-19 и пневмонией. Такое условие назвал Александр Дрозденко.

Он отметил, что в “красной зоне” жесткие ограничения введут, если будут заняты от 1 000 до 1 600 коек. Никаких тотальных ограничений не будет при менее 1 000 занятых коек. Напомним, всего в Ленобласти развернуто 1275 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободны 476.

Осенняя смена в детских лагерях