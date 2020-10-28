Новогодние массовые мероприятия в Санкт-Петербурге маловероятны – Роспотребнадзор

Проведение массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года, в Петербурге маловероятно, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова.

«Я полагаю, что в этом году больших новогодних праздников, по крайней мере, у нас на территории города, не будет», — сообщила в эфире телеканала «78» Наталья Башкетова.

По ее мнению, сейчас идёт не «вторая волна» заболеваемости новой коронавирусной инфекции, а продолжение эпидемического процесса, который сейчас выстраивается у всех ОРВИ в осенне-зимний период.

«Доля заболеваемости школьников крайней мала — порядка 9 процентов, в основном сейчас болеют молодые трудоспособные люди», — добавила главный санитарный врач города.

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Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба на 27 октября, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве — 4312, Санкт-Петербурге — 721 и Подмосковье – 496.